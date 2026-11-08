به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:در پی صدور هشدار هواشناسی ،ستاد مدیریت بحران برخی شهرستانهای لرستان تمهیدات لازم برای مقابله با خطرات احتمالی سیل در استان فراهم شده است.





احسان کرم زاده با اشاره به آماده‌باش کامل فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان تأکید کرد: مردم از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها و نقاط پرخطر استان خودداری کنند.







