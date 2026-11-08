به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: لحظه‌هایی قبل، دو فروند نفتکش متخلف، یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیر مجاز را داشتند، پس از برخورد با مین در آتش بسیار شدیدی در حال سوختن هستند.

این دو نفتکش با تخلف‌های متعدد و خاموش کردن سامانه ناوبری و موقعیت‌یاب خود، قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند که پس از برخورد با مین، منفجر شدند و در حال سوختن هستند.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد، همان‌طور که اعلام شده است، هر کشتی و شناوری که با ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا همکاری کند، از قانون‌های ایرانی تنگه هرمز سرپیچی کند و وارد منطقه غیر مجاز شود، مطمئنا با مین برخورد می‌کند. بنابراین به خیال‌پردازی‌های فرمانده سنتکام توجه نکنید.