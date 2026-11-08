خبرنگار صدا و سیما گفت: در قشم، سیریک، جاسک و بندرعباس، صداهایی شبیه به انفجار شنیده شد، اما ماهیت و علت صدا‌ها هنوز مشخص نیست و به دنبال کسب اطلاعات تازه‌تر هستیم.

صداهای انفجار در قشم، سیریک، جاسک و بندرعباس

صداهای انفجار در قشم، سیریک، جاسک و بندرعباس

حسین اژدهایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به شنیده شدن صدای انفجار در قشم، سیریک، جاسک و بندرعباس، به شبکه خبر گفت: در این مناطق، صدا‌هایی شبیه به انفجار شنیده شد، اما ماهیت و علت صدا‌ها هنوز مشخص نیست.

اژدهایی تصریح کرد: احتمال اینکه صداها به علت عملکرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مسیر اقتدار (در تنگه هرمز) باشد، وجود دارد؛ البته در این‌باره به دنبال کسب اطلاعات دقیق از مسئولان هستیم.