مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: هزار و ۴۰۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان با ظرفیت ۸ هزار و ۵۰۰ نفر در مناطق مختلف استان اصفهان مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه‌فروش افزود: در پی فعالیت سامانه بارشی، رودخانه‌های فصلی در برخی مناطق طغیان کرده و سیلاب‌های محلی موجب خسارت به راه‌ها و یک واحد گلخانه شده است.

وی در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی بیان کرد: بیشترین میزان بارش ثبت‌شده از شب گذشته تاکنون مربوط به شهرستان فریدونشهر با ۱۰۰ میلی‌متر بوده است. همچنین در شهرستان‌های داران ۷۴، خوانسار و گلپایگان ۷۵، بوئین‌میاندشت ۶۰ و چادگان ۴۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

منصور شیشه‌فروش افزود: بارش‌ها همچنان در مناطق غربی استان ادامه دارد و از اواخر امشب شدت بارندگی در مناطق جنوبی و مرکزی، از جمله شهرستان‌های سمیرم، دهاقان، شهرضا، اصفهان، بهارستان، لنجان، مبارکه، خمینی‌شهر، فلاورجان و جرقویه افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به آماده‌باش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان گفت: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، آماده‌باش مدیریت بحران استان تا یکشنبه تمدید شده و لغو مرخصی‌ها و حضور عوامل مسئول در محل مأموریت‌ها به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده است.

منصور شیشه‌فروش ادامه داد: در پی پیش‌بینی بارش‌های رگباری باران و تگرگ، وزش تندباد و وقوع صاعقه، هزار و ۴۰۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان با استعداد ۸ هزار و ۵۰۰ نفر در پایگاه‌های امدادی، مراکز، ستادها، محور‌های جاده‌ای و مناطق تحت تأثیر بارندگی مستقر شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به احتمال تشدید بارش‌های سیلابی در مناطق مختلف استان گفت: شهرستان‌های سمیرم، دهاقان، اصفهان، مبارکه، لنجان، فلاورجان، خمینی‌شهر، فریدونشهر، داران، بوئین‌میاندشت، چادگان، گلپایگان، خوانسار، تیران و کرون، عسگران، میمه، وزوان، شهرضا، بخش دهق و علویجه، مهاباد، زواره، بادرود، انارک، چوپانان و مورچه‌خورت در معرض بارش‌های شدید قرار دارند.

وی با تشریح خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر در مناطق غربی استان افزود: بر اثر شدت بارش‌ها، رودخانه‌های فصلی خشکه‌رود و خم‌پیچ در شهرستان گلپایگان فعال و موجب جاری شدن سیلاب در مسیر برخی روستا‌ها و محور‌های جاده‌ای شده‌اند.

شیشه‌فروش گفت: محور گلپایگان به دهق در محدوده روستا‌های در، تیکن و خونداب به علت آب‌بردگی از ظهر امروز به‌طور موقت با تصمیم پلیس راه مسدود شده و برای تردد خودرو‌ها مسیر‌های جایگزین از سمت خوانسار و موته پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی شده است.

وی همچنین از جاری شدن روان‌آب و سیلاب محلی در بخش‌های مرکزی و موگویی شهرستان فریدونشهر، از جمله روستا‌های کلوسه، کاهگانک، میدانک و دورک و نیز بخش‌های زنده‌رود و مرکزی شهرستان داران در روستا‌های قودجانک، خلج، بادجان، درختک و گنجه خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در شهرستان گلپایگان، طغیان رودخانه و جریان سیلابی موجب خسارت به بخش‌هایی از راه‌ها و یک واحد گلخانه شد که با اقدام به‌موقع عوامل امدادی، عملیات تخلیه آب، هدایت سیلاب و کنترل حوادث انجام گرفت.

به گفته وی، بر اثر برخورد صاعقه، شبکه برق شهرستان بوئین‌میاندشت نیز برای ساعاتی دچار آسیب شد که بلافاصله با رفع نقص، جریان برق برقرار شد.

شیشه‌فروش با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری، به‌ویژه در محور‌های سیل‌گیر، خودداری کنند و از توقف، استقرار و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی بپرهیزند.

وی همچنین بر تقویت تیم‌های عملیاتی در جاده‌ها، تأمین اقلام ضروری، پیش‌بینی ظرفیت اسکان اضطراری، استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار، تابلو‌ها و داربست‌ها در برابر تندباد‌ها و پرهیز از صعود به ارتفاعات تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از شهروندان و دستگاه‌های اجرایی خواست با توجه به احتمال وقوع سیلاب و تندباد، نسبت به بازگشایی دهانه پل‌ها، تخلیه رسوبات و نخاله‌ها، پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و زیرگذر‌ها و تخلیه اضطراری سکونتگاه‌های روستایی و عشایری در معرض خطر اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت حفاظت از محصولات و سازه‌های کشاورزی، گلخانه‌ها، واحد‌های دامداری و مرغداری، شبکه‌های آب و گاز و تأسیسات آبیاری تحت فشار در برابر سیلاب، تندباد، گردوخاک و کاهش دما تأکید کرد.

شیشه‌فروش با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت یکشنبه گفت: وزش تندباد از بعدازظهر یکشنبه مناطق شرقی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پس از عبور سامانه بارشی از روز دوشنبه، کاهش محسوس دما به میزان ۵ تا ۸ درجه سانتی‌گراد در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان شماره‌های امدادی ۱۱۲ هلال‌احمر، ۱۴۱ راهداری، ۱۲۵ آتش‌نشانی و ۱۱۵ فوریت‌های پزشکی را برای دریافت خدمات امدادی و گزارش حوادث اعلام کرد..