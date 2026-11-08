کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان ،یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ بارش‌های رگباری،رعد و برق و در مناطق کوهستانی رگبار تگرگ و برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:برای یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در مناطق مختلف استان علاوه بر پوشش ابر و سرعت وزش باد شدید، رگبار باران ،گاهی رعد و برق ،مناطق مستعد رخداد تگرگ ،صاعقه و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات رگبار برف پیش بینی می‌شود.



بهمن محمدی مقدم افزود:همچنین بر اساس هشدارهای هواشناسی ،ایجاد روان آب، اختلال در تردد،آبگرفتگی معابر عمومی ، بالا آمدن آب سطح رودخانه ها و طغیان رودخانه‌های فصلی هم از پیامدهای این شرایط جوی در این مدت است.



