سرهنگ "حجت‌الله عطایی" گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فاروج و استان، یک دستگاه خودروی پراید حامل مواد مخدر شناسایی و در عملیاتی پلیسی متوقف شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو، ۳ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف و ضبط شد، افزود: در این عملیات یک متهم دستگیر و خودروی پراید نیز توقیف شد.