مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان‌شمالی گفت: تاکنون ۵۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال از مطالبات گندم‌کاران استان بابت خرید تضمینی محصول پرداخت شده که معادل حدود ۹۶ درصد کل بهای گندم خریداری‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی افزود : ارزش کل گندم خریداری‌شده از کشاورزان استان بیش از ۵۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال است که از این میزان، ۲ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال همچنان باقی مانده و دولت تلاش دارد مطالبات گندم‌کاران را در کمترین زمان ممکن پرداخت کند.

وی با اشاره به رشد چشمگیر خرید تضمینی گندم در استان گفت: امسال ۱۱۵ هزار و ۷۹۹ تن گندم از کشاورزان خراسان‌شمالی خریداری شد که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۱۲۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان‌شمالی ارزش ریالی خرید تضمینی گندم را بیش از ۵۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این میزان محصول با مشارکت ۹ هزار و ۵۹۸ کشاورز و از طریق ۳۲ مرکز خرید در سطح استان جمع‌آوری شده است.

یزدانی با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی انجام شد، گفت: تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه زمینه تحویل، خرید، ذخیره‌سازی و انتقال محصول گندم‌کاران را فراهم کرد.

وی خرید تضمینی گندم را از ماموریت‌های مهم این اداره کل در راستای اجرای سیاست‌های دولت و حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: این مجموعه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، هر ساله زمینه خرید و ذخیره‌سازی گندم تولیدی کشاورزان استان را فراهم می‌کند.