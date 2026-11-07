به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی فرهودی رئیس پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز و رئیس این کنگره گفت:سالمندی به عنوان پدیده جهانی با سرعت رشد بیشتری در ایران روبروست و این پژوهشکده از سال ۹۵ با رویکرد شناسایی سالمندان آذربایجان شرقی و برنامه‌ریزی برای حل و رفع مشکلات این قشر طرح‌ها و برنامه‌های مختلف پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و حمایتی اقدامات قابل توجهی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به برگزاری مداوم کنگره بین‌المللی سالمندی در سال‌های گذشته گفت: شعار کنگره امسال سالمندی فعال تعیین شده و ما به دنبال تبدیل تهدید‌ها و چالش‌های این حوزه به فرصت‌های برابر و عادلانه رشد، بهره‌مندی و اثربخشی سالمندان از بستر دستاورد‌های این کنگره خواهیم بود.

رئیس پژوهشکده سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در این کنگره ۱۰ پنل تخصصی با عناوینی همچون دیدگاه‌های نوین در سالمندی فعال، فعالیت بدنی و ورزش، طول عمر و کاهش بیماری‌ها، توانبخشی در سالمندی، خدمات اجتماعی، توسعه پایدار از منظر سالمندی، شهر دوستدار سالمند، مراقبت‌های ادغام یافته و موضوعات دیگر پیش‌بینی شده‌اند که توسط اساتید، متخصصان و نخبگان حوزه‌های مختلف برگزار خواهند شد.

فرهودی همچنین از برگزاری میزگرد شکاف بین نسلی در حوزه تعامل با سالمندان در این کنگره نیز خبر داد.

وی به مقالات رسیده به دبیرخانه کنگره نیز اشاره و تصریح کرد: از مجموع ۱۲۶۸ اثر ارسالی به کنگره، ۵۴۷ اثر پذیرش شده بودند که از این تعداد ۵ اثر برگزیده معرفی و مابقی در قالب پوستر ارائه می‌شوند.

فرهودی افزود: علاوه بر مقالات دریافتی از بین ۹۵ طرح پژوهشی دریافتی، ۸ طرح و از میان ۲۱۷ ایده فناورانه، ۵ ایده برگزیده خواهند شد ضمن این که ۷ اثر نیز به عنوان تجربه موفق از بین ۵۲ اثر دریافتی برگزیده خواهند شد.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ نهایی طرح جامع حمایت از سالمندان از سوی مجلس و مشخص شدن وظایف هر یک از دستگاه‌های دولتی، شهری همچنین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، زمینه برای حمایت‌های حداکثری از جامعه سالمندی کشور و تامین الزامات زندگی و نشاط اجتماعی این قشر بیش از گذشته فراهم شود.