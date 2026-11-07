مردم ولایت مدار و انقلابی شهر خرم آباد در شب ۲۵۱ قرار ایستادگی و وفاداری با حضور حماسی و دشمن شکن در سنگر خیابان برای خونخواهی امام مجاهد شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار در میدان غیرت و وفاداری با صلابت و اقتدار ایستاده اند.