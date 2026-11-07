روایت ۲۵۱ شب همصدایی جان فدایان لرستانی در سنگر دفاع از ولایت و وطن
پرچم داری مردم ولایی لرستان در شب ۲۵۱ قرار وفاداری برای خونخواهی امام مجاهد شهید و بیعت با ولایت همچنان در میدان غیرت و مقاومت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛خرمآباد بار دیگر شاهد طنین شعارهای مردمی و حضور شبانه جمعی از شهروندان در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و رهبری بود؛ مردان و زنان لرستانی که با اهتزاز پرچم مقدس ایران و سردادن شعارهای انقلابی، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب، دفاع از میهن و همراهی با رهبری تأکید کردند.
مردم ولایت مدار و انقلابی شهر خرم آباد در شب ۲۵۱ قرار ایستادگی و وفاداری با حضور حماسی و دشمن شکن در سنگر خیابان برای خونخواهی امام مجاهد شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار در میدان غیرت و وفاداری با صلابت و اقتدار ایستاده اند.