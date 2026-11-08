مدیر امور اراضی خراسان شمالی از بررسی و تعیین تکلیف ۱۳ پرونده در کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی شیروان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسن ایزانلو گفت: در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی شهرستان سملقان، ۱۳ پرونده به مساحت سه هزار و ۷۱۱ مترمربع بررسی شد.

مدیر امور اراضی خراسان شمالی افزود: در این جلسه با هشت پرونده به مساحت سه هزار و ۷۹ مترمربع موافقت شد.

ایزانلو گفت: با ۲ پرونده به مساحت ۳۱۷ مترمربع، بدلیل تخطی از قانون منع فروش و تخلف متقاضی و تغییر کاربری زمین، مخالفت شد.

وی اضافه کرد: سه پرونده دیگر نیز به مساحت ۳۱۵ مترمربع بدلیل نقص فنی و نیاز به اخذ استعلام، از دستور کار کمیته خارج شد.