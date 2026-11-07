رئیس شبکه بهداشت و درمان جلفا گفت:تصادف شدید بین ۲ دستگاه خودروی نیسان باری و یک دستگاه سواری پراید در محور جلفا - خوی ۲ کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حسین غلامی گفت:تصادف بین ۲ دستگاه خودروی نیسان باری و یک دستگاه سواری پراید در محدوده سه‌راهی یکانات رخ داد.

وی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های امدادی و اورژانس در حضور به‌ موقع در صحنه حادثه اعلام کرد:پس از اعلام گزارش تصادف کارشناسان فوریت‌های پزشکی و نیرو‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی جهت ادامه روند درمان توسط آمبولانس‌های اورژانس به مراکز درمانی شهرستان خوی اعزام شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان جلفا ضمن ابراز تاسف از جان باختن ۲ تن از هموطنان در این حادثه بر ضرورت رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط در محور‌های ارتباطی تاکید کرد.

گفتنی است نیرو‌های امدادی و خدماتی حاضر در صحنه شامل عوامل اورژانس ۱۱۵ هادیشهر، پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ ، جمعیت هلال‌احمر خوی، پلیس راه و نیروی انتظامی بودند که با حضور به موقع، مدیریت صحنه، ایمن‌سازی محیط و امدادرسانی به مصدومان را بر عهده داشتند.

علت دقیق وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.