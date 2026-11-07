عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی توان موشکی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: توسعه کمی و تنوع تسلیحات موشکی، قدرت بازدارندگی ایران را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علاءالدین بروجردی با اشاره به توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر اساس گزارش رسمی نیرو‌های مسلح، توان موشکی کشور در مقایسه با قبل از جنگ ۱۲ روزه، دست‌کم ۵۰ درصد افزایش یافته است.

او افزود: در این مدت، علاوه بر افزایش کمیت تسلیحات، تنوع تجهیزات موشکی نیز توسعه یافته و این توانمندی، پیام روشنی برای دشمنان دارد.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هرگونه اشتباه محاسباتی و اقدام مجدد علیه جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ سخت نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد.

بروجردی، توان تسلیحاتی و نیرو‌های مسلح را یکی از محور‌های اصلی اقتدار کشور دانست و تصریح کرد: تقویت قدرت دفاعی، نقش مهمی در بازدارندگی و صیانت از امنیت و منافع ملی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حضور مستمر مردم در اجتماع شبانه مردمی را یکی از ارکان اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دانست و حضور مردم کیش در این اجتماعات را با توجه به جمعیت جزیره، مثال‌زدنی توصیف کرد.

علاءالدین بروجردی با اشاره به تداوم حضور مردم در میدان‌ها گفت: مردم ایران ۲۵۲ شب است که خستگی‌ناپذیر در صحنه حضور دارند و این ایستادگی، پشتوانه‌ای بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی و یکی از عوامل مهم بازدارندگی در برابر دشمنان است.

او افزود: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما حضور و همراهی ملت ایران نشان داد که مردم در کنار نظام و زیر سایه رهبری ایستاده‌اند.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی، حضور مردم کیش را نیز قابل تحسین دانست و گفت: حضور پرشور خواهران و برادران و حتی کودکان تا ساعات پایانی شب، با توجه به جمعیت جزیره، جلوه‌ای ارزشمند و مثال‌زدنی از همراهی مردم کیش است.

بروجردی با اشاره به نقش مردم در حفظ اقتدار کشور تأکید کرد: ما مسئولان، درس مقاومت، ایستادگی و شجاعت را از مردم می‌آموزیم و در جایگاهی نیستیم که به آنان پیام بدهیم؛ بلکه پیام خود را از ملت دریافت می‌کنیم.

او با قدردانی از حضور و پایداری مردم، همراهی و شهامت ملی را نعمتی بزرگ دانست و بر ضرورت قدردانی از آن تأکید کرد.