معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی با تکذیب اخبار منتشر شده درباره انسداد محور شیبلی گفت: این اخبار مربوط به سال گذشته است و در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی استان برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ولی پورمحمد با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر مسدود بودن مسیر شیبلی اظهار کرد:خبر‌هایی که در برخی رسانه‌ها درباره مسدود شدن این مسیر به علت بارش برف منتشر شده مربوط به سال گذشته است و چنین اتفاقی در حال حاضر در هیچ‌یک از مناطق استان رخ نداده است.

وی افزود: با بررسی تصاویر دوربین‌های نظارتی اداره کل راهداری و همچنین دریافت اطلاعات از رئیس اداره راهداری شهرستان بستان‌آباد مشخص شد که هیچ‌گونه انسدادی در محور‌های مواصلاتی استان وجود ندارد و تردد در تمامی راه‌ها جریان دارد.

پورمحمد با بیان اینکه میزان بارش باران در تبریز حتی نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌های استان بیشتر بوده است گفت: با وجود بارندگی تاکنون در هیچ نقطه‌ای از استان بارش برف گزارش نشده و هیچ‌یک از محور‌های مواصلاتی نیز مسدود نشده‌اند.