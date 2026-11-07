اجتماع شبانه مردمی ساکنان کیش در دویست و پنجاه و دومین شب از حماسه خیابان با حضور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در میدان ساحل کیش برگزار شد.

میدان داری مردم مبعوث کیش در دویست و پنجاه و دومین شب از حماسه خیابان

میدان داری مردم مبعوث کیش در دویست و پنجاه و دومین شب از حماسه خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از نیرو‌های مسلح کشورمان اعلام کردند.

شرکت کنندگان با فریاد‌های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را به جهانیان نشان دادند و با اهتزاز پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب فریاد انتقام انتقام سر دادند.