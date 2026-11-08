آغاز دوباره سرقتها پس از دریافت مرخصی از زندان سملقان
فرمانده انتظامی شهرستان سملقان از دستگیری سارق سابقهداری خبر داد که پس از دریافت مرخصی از زندان، دوباره مرتکب سرقت شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ "عیسی خدایی" گفت: این متهم پس از دریافت مرخصی از زندان، اقدام به سرقت منزل و سیم و کابل کرده بود که با هوشیاری و اقدامات پلیسی مأموران انتظامی شهرستان سملقان شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: متهم در بازجوییهای فنی و پلیسی به ۱۰ فقره سرقت از جمله سرقت منزل و سایر سرقتها اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده، روانه زندان شد.