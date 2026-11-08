به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "عیسی خدایی" گفت: این متهم پس از دریافت مرخصی از زندان، اقدام به سرقت منزل و سیم و کابل کرده بود که با هوشیاری و اقدامات پلیسی مأموران انتظامی شهرستان سملقان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های فنی و پلیسی به ۱۰ فقره سرقت از جمله سرقت منزل و سایر سرقت‌ها اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده، روانه زندان شد.