معاون صنایع‌ دستی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان شرقی از برنامه‌ریزی برای تجهیز کارگاه‌های صنایع‌ دستی استان به سامانه‌های تولید برق خورشیدی با مشارکت فعالان این حوزه خبر داد و گفت:ثبت‌نام اولیه متقاضیان این طرح تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهنام رحیم‌زاده با اشاره به ضرورت استفاده از انرژی‌های پاک در فرایند تولید صنایع‌دستی اظهار کرد: ناپایداری تامین انرژی و هزینه‌های مربوط به مصرف برق و سوخت می‌تواند فعالیت کارگاه‌های تولیدی را با اختلال مواجه کند از این رو معاونت صنایع‌دستی استان در نظر دارد با مشارکت تولیدکنندگان و علاقه‌مندان زمینه استفاده از سامانه‌های خورشیدی را در کارگاه‌های صنایع‌دستی فراهم کند.

وی افزود: این برنامه با هدف تامین برق پایدار، کاهش وابستگی کارگاه‌ها به منابع متعارف انرژی و استمرار فعالیت‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز فراخوان عمومی و ثبت‌نام اولیه متقاضیان ادامه داد: در مرحله نخست میزان استقبال و ظرفیت مشارکت فعالان صنایع‌دستی استان بررسی می‌شود و اطلاعات به‌دست‌آمده مبنای پیگیری مراحل بعدی برای تامین و نصب تجهیزات خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: پس از جمع‌بندی درخواست‌ها و ارزیابی میزان تقاضا، جلسات مشترکی با شرکت توزیع نیروی برق استان و معاونت صنایع‌دستی کشور برگزار می‌شود تا موضوع تامین تجهیزات خورشیدی، تسهیلات موردنیاز و راهکار‌های تسهیل مشارکت تولیدکنندگان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: فعالان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان که متقاضی خرید و نصب سامانه‌های خورشیدی در کارگاه‌های خود هستند می‌توانند تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به ادارات میراث‌ فرهنگی شهرستان‌ها یا معاونت صنایع‌دستی استان آمادگی خود را برای مشارکت در این برنامه اعلام و ثبت‌نام کنند.