مدارس کهگیلویه و بویراحمد فردا تعطیل است

با توجه به پیش‌بینی شدت بارندگی‌ها فردا یکشنبه فعالیت مدارس و دانشگاههادر کهگیلویه و بویراحمد مجازی است.