مدارس و دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد فردا غیر حضوری است

با توجه به پیش‌بینی شدت بارندگی‌ها فردا یکشنبه فعالیت مدارس و دانشگاههادر کهگیلویه و بویراحمد مجازی است.