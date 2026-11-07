مدارس و دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد فردا غیر حضوری است
با توجه به پیشبینی شدت بارندگیها فردا یکشنبه فعالیت مدارس و دانشگاههادر کهگیلویه و بویراحمد مجازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، محمدی تبار مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری گفت: براساس مصوبه ستاد بحران استان و با توجه به پیشبینی احتمال بارش شدید باران و ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفظ سلامت و ایمنی دانشآموزان و دانشجویان، فعالیت آموزشی همه مدارس و دانشگاه های استان فردا یکشنبه ۱۷ آبان ماه، در هر دو نوبت صبح و عصر بهصورت غیرحضوری است.
این تصمیم با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و حفظ ایمنی دانشآموزان و خانوادهها اتخاذ شده است.
اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد پیش از این هشدار سطح قرمز بارش باران صادر کرده است.