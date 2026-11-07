عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حضور و ایستادگی مردم را یکی از ارکان اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علاءالدین بروجردی، نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی، در جمع مردم مبعوث کیش، با قدردانی از حضور و همراهی مردم، شکل‌گیری و استمرار نظام جمهوری اسلامی را نعمتی الهی و حاصل مجاهدت و مقاومت ملت ایران دانست.

او با اشاره به استقلال و عزت جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: پیش از انقلاب اسلامی، بیش از ۶۰ هزار مستشار آمریکایی بر بخش‌های مختلف کشور نفوذ داشتند و اراده مستقلی در تصمیم‌گیری‌های اساسی وجود نداشت؛ اما امروز ملت ایران با اتکا به ایمان و توان داخلی، مسیر استقلال و اقتدار را دنبال می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، از جمله کودتای نوژه، عملیات طبس و تحولات اخیر، این رخداد‌ها را نمونه‌هایی از ناکامی دشمنان در برابر اراده ملت ایران دانست و با اشاره به حادثه اصفهان، آنچه را نجات‌بخش مدافعان کشور در این حوادث توصیف کرد، عنایت الهی خواند.

بروجردی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: دشمنان با تصور اینکه با شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان ارشد نظامی و جمعی از مردم، از جمله دانش‌آموزان میناب، کار جمهوری اسلامی ایران به پایان می‌رسد، وارد میدان شدند؛ اما ایستادگی ملت ایران، محاسبه های آنان را برهم زد.

او سه رکن اساسی اقتدار جمهوری اسلامی ایران را رهبری، حضور و پشتیبانی مردم و نیرو‌های مسلح دانست و گفت: حضور مستمر مردم در صحنه، پیوند عمیق ملت با ولایت و توان دفاعی کشور، پشتوانه اصلی اقتدار و مقاومت ایران است.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت توان موشکی کشور و تلاش‌های سرداران شهید طهرانی‌مقدم و حاجی‌زاده، تأکید کرد: توسعه توان دفاعی ایران، معادلات نظامی منطقه را تغییر داده و نشان داده است که ملت ایران در برابر فشار و تهدید قدرت‌های بزرگ عقب‌نشینی نمی‌کند.

بروجردی با بیان اینکه ایستادگی ایران در جنگ تحمیلی، پیامد‌های سیاسی و بین‌المللی نیز به همراه داشته است، تحولات اخیر آمریکا و شکست‌های این کشور در منطقه را از نشانه‌های تغییر موازنه قدرت ارزیابی کرد.

او وحدت و انسجام ملی را ضرورتی اساسی در شرایط کنونی دانست و گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، به دنبال ایجاد اختلاف و چندصدایی در داخل کشور است؛ از این رو همه جریان‌ها و اقشار جامعه باید با پرهیز از تفرقه، حول محور رهبری و منافع ملی متحد باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: حفظ وحدت، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و تقویت انسجام ملی، مسئولیتی همگانی است.

بروجردی با اشاره به آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، ابراز امیدواری کرد: ملت ایران با حفظ اتحاد و استمرار مسیر مقاومت، شاهد تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب باشد.