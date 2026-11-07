فرماندار بروجرد گفت:در پی بارندگی‌های شدید، امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ برخی روستاهای جنوب شهرستان بروجرد در معرض آب گرفتگی و سیلاب قرار دارند و برای روستای تنگه محمد حاجی به علت خطر رانش زمین، دستور تخلیه صادر شده است.



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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد گفت: در پی بارندگی‌های شب گذشته و امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ روستاهای اسلام‌آباد، قلعه‌نو حکیمی، ورکوه، کناروند، تنگه محمد حاجی و کپر جودکی واقع در جنوب شهرستان بروجرد در معرض آبگرفتگی و سیلاب قرار دارند.

قدرت اله ولدی افزود: همچنین روستای تنگه محمد حاجی به علت شرایط خاص جغرافیایی و خطر رانش زمین، دستور تخلیه صادر شده است.

وی تأکید کرد:ساکنان این روستاها ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد در مسیرهای سیلابی و مناطق پرخطر خودداری کنند و به هشدارهای مسئولان توجه جدی داشته باشند.

اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.