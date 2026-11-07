به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سردار رحیمی فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با حضور در مدرسه دخترانه شاهد یاسوج از فرزندان شهیدان حسن پارسه و شهید رخشان تجلیل کرد.

سردار رحیمی در جمع دانش آموزان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام از شهیدان پاسره ورخشان به عنوان قهرمان وطن یاد کرد و گفت: شما باید افتخار کنید که در کنار فرزندان شهدا تحصیل می‌کنید.

فرمانده فرمانده تیپ ۴۸ فتح با بیان اینکه شهدا جان خود را در راه تامین امنیت و آرامش کشور فدا کردند افزود: نیرو‌های مسلح و مردم همیشه در صحنه و همچنین تجمعات شبانه کمر دشمن را شکسته است و شکست استکبار به خاطر حضور مردم و نیرو‌های مسلح در میدان است.

سردار رحیمی با تاکید بر ارزش علم و دانش در پیشرفت کشور خطاب به دانش آموزان مدرسه شاهد یاسوج ادامه داد باید درس بخوانید و قوی باشید، زیرا رسیدن به قله‌های بالاتر خاری در چشمان دشمنان است.

در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایا از فرزندان شهید پارسه و رخشان تجلیل شد.

سرهنگ پاسدار شهید حسن پارسه از تکاوران تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد بود که ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در بمباران دشمن صهیونیستی- آمریکایی در منطقه مرزی شلمچه به شهادت رسید.