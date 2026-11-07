تجلیل فرمانده تیپ ۴۸ فتح از فرزندان شاهد کهگیلویه و بویراحمد
فرمانده تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد با حضور در مدرسه از فرزندان شهدا تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سردار رحیمی فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با حضور در مدرسه دخترانه شاهد یاسوج از فرزندان شهیدان حسن پارسه و شهید رخشان تجلیل کرد.
سردار رحیمی در جمع دانش آموزان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام از شهیدان پاسره ورخشان به عنوان قهرمان وطن یاد کرد و گفت: شما باید افتخار کنید که در کنار فرزندان شهدا تحصیل میکنید.
فرمانده فرمانده تیپ ۴۸ فتح با بیان اینکه شهدا جان خود را در راه تامین امنیت و آرامش کشور فدا کردند افزود: نیروهای مسلح و مردم همیشه در صحنه و همچنین تجمعات شبانه کمر دشمن را شکسته است و شکست استکبار به خاطر حضور مردم و نیروهای مسلح در میدان است.
سردار رحیمی با تاکید بر ارزش علم و دانش در پیشرفت کشور خطاب به دانش آموزان مدرسه شاهد یاسوج ادامه داد باید درس بخوانید و قوی باشید، زیرا رسیدن به قلههای بالاتر خاری در چشمان دشمنان است.
در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایا از فرزندان شهید پارسه و رخشان تجلیل شد.
سرهنگ پاسدار شهید حسن پارسه از تکاوران تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد بود که ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در بمباران دشمن صهیونیستی- آمریکایی در منطقه مرزی شلمچه به شهادت رسید.
شهید ستار رخشان از شهدای عرصه سلامت در داروخانه بخش لوداب بود که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ بر اثر بیماری کرونا به شهادت رسید.