مدارس و دانشگاه‌های اندیکا ، دزپارت ، لالی و اندیمشک در استان خوزستان فردا هفدهم آبان مجازی شد.

غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های اندیکا ،دزپارت ، لالی و اندیمشک فردا هفدهم آبان

غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های اندیکا ،دزپارت ، لالی و اندیمشک فردا هفدهم آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام فرمانداری‌های اندیکا ، دزپارت لالی تمامی مدارس و دانشگاه‌های در این سه شهرستان به علت تداوم بارش‌ها و هشدار قرمز هواشناسی در دو نوبت صبح فردا یک شنبه هفدهم آبان غیر حضوری و بر روی بستر شبکه شاد انجام خواهد شد .

همچنین بنا بر اعلام فرمانداری اندیمشک ، تمامی مدارس این شهر در نوبت صبح مجازی شد و بر روی بستر شاد انجام می شود

همچنین مدارس شهرستان ایذه، باغملک و صیدون فردا در نوبت صبح فردا به صورت مجازی خواهد بود.