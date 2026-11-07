شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، موجی از انتقادها علیه ترامپ و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت او به راه انداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرمقاله تحلیلی شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ به این شرح است:

مردم حماسه‌ساز و سرافراز ایران، سلام. در شب ۲۵۲ از شب‌های ماندگار این سرزمین، در شبی پاییزی و بارانی، با سرمقاله تحلیلی، همراه شما هستیم. در ایران بزرگ، باران رحمت الهی می‌آید، اما آن‌سوی دنیا در واشنگتن، باران انتقادها است که بر سر ترامپ و حزب او می‌بارد. با وجود گذشت ۴ روز از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، این موضوع اول رسانه‌ها و تحلیلگران است.

شورای آتلانتیک می‌گوید: سیاست‌های ترامپ در غرب آسیا، به‌ویژه جنگ با ایران، در این شکست مؤثر بوده است. آلون میزراحی، یهودی فلسطینی‌تبار ضد صهیونیست گفته است: آنچه در انتخابات آمریکا روی داد، طلیعه‌های یک انقلاب است که مقاومت ملت ایران و رهبر شهید، در آن خیلی نقش داشتند. مجله نیویورکر با یک طرح کنایه‌آمیز، شکست انتخاباتی ترامپ را دستمایه طنز قرار داده است و ایندیپندنت و واشنگتن‌پست نیز نتیجه انتخابات را نشانه‌ای از نارضایتی مردم آمریکا از عملکرد ترامپ دانسته‌اند.

رویترز هم به این موضوع پرداخته است که از ۷ ایالتی که ترامپ به آن‌ها سفر انتخاباتی کرد، در ۶ ایالت، نامزد‌های مورد حمایت او برای سنا، شکست خوردند. باربارا اسلاوین، تحلیلگر اندیشکده آمریکایی استیم سون، جنگ با ایران را یک گل به خودی بزرگ به واشنگتن توصیف کرده است که راهی برای پیروزی در آن وجود ندارد؛ جنگی که هزینه آن را جمهوری‌خواهان، پای صندوق‌های رأی پرداختند.

همین مسئله، موجب شده است که صدای اعتراض‌ها از داخل حزب جمهوری‌خواه هم بلند شود. مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره که زمانی از طرفداران ترامپ بود، از سیاست‌های او در جنگ با ایران و افزایش هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها به‌شدت انتقاد کرده است.

ماجرا، فقط به صندوق‌های رأی ختم نمی‌شود؛ پس‌لرزه‌های شکست انتخاباتی روز سه‌شنبه به درون کاخ سفید هم رسیده و تغییرها در حلقه نزدیکان ترامپ آغاز شده است. در وهله اول، معاون دادستان کل آمریکا و رئیس دفتر کاخ سفید تغییر کردند. حالا جمهوری‌خواهان نگران هستند تا این سونامی تغییرها که از پیامدهای جنگ با ایران است، به سال ۲۰۲۸ بکشد و با شکست در انتخابات ریاست جمهوری، همانند سنا و مجلس نمایندگان، کاخ سفید هم از دست آن‌ها خارج شود.

همین حالا نیز با تغییر موازنه قدرت در کنگره، دو سال پایانی ریاست جمهوری ترامپ با چالش‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری همراه خواهد بود که مهم‌ترین آن، نتیجه جنگ با ایران و ناکامی آمریکا در باز کردن تنگه هرمزه است؛ آبراهی که نیروی دریایی ما، آن را به روی کشتی‌ها و نفتکش‌های دشمن بسته است و نیروی هوافضا هم پهپادهای دشمن را یا با موشک می‌زند یا با جنگ الکترونیک بر زمین می‌نشاند.

تازه، این گوشه‌ای از توان فرزندان ایران بوده و سردار محبی گفته است: در صورت بروز موج سوم جنگ و درگیری، دستاورد‌های شگفتی‌ساز هوافضا آن زمان رونمایی می‌شود تا همه ببینند که ایران بر خلاف تحریم‌ها، با تدبیرهای رهبری شهید به چه توانمندی‌هایی رسیده؛ ایرانی که یک تاریخ‌دان ساکن آمریکا معتقد است: این جنگ را ضد ایران راه انداختند تا نه‌فقط تغییر نظام، که نقشه ویرانگر عراق، لیبی و سوریه، یعنی نابودی کامل ساختار دولت و تجزیه سرزمینی را سر ایران هم پیاده کنند؛ به گفته یرواند آبراهامیان، آن‌ها با نگاه خاص خود، ایران را یک موزاییک مصنوعی از گروه‌های قومی مجزا می‌بینند که باید به واحدهای کوچک‌تر تقسیم شود، یعنی اینکه چشم‌های خود را بر هویت ملی عمیق و یکپارچه ایرانیان بسته‌اند.

این روایتی از دو سوی یک ماجرا است؛ در واشنگتن، بحث بر سر هزینه‌های جنگ، فشار معیشت و شکست انتخاباتی است و در ایران، مردمی مقاوم و متحد که با وجود فشار‌ها و سلیقه‌های متفاوت سیاسی ـ اجتماعی، بیش از ۲۵۰ شب، حتی زیر باران و سرما، پای ایران و پرچم مقدس آن ایستاده‌اند.

نویسنده: زینب سلیمانی