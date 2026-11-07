مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان از آمادگی صندوق بیمه حوادث طبیعی برای رسیدگی به خسارت های ناشی از سیل و بارندگی در استان خبر داد.

آمادگی صندوق بیمه حوادث طبیعی برای رسیدگی به خسارت سیل و بارندگی در لرستان

آمادگی صندوق بیمه حوادث طبیعی برای رسیدگی به خسارت سیل و بارندگی در لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان با اشاره به بارش‌های سنگین و صدور هشدارهای قرمز در برخی مناطق استان، از آمادگی صندوق بیمه حوادث طبیعی برای بررسی گزارش‌های خسارت خبر داد و گفت:افرادی که بر اثر بارش های اخیر و سیل دچار خسارت شده برای دریافت خسارت به مدیریت بحران استان ، بخشداری ها و فرمانداری ها مراجعه کنند.

علی محمدی با تأکید بر اینکه واحدهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق مشمول پوشش صندوق هستند،افزود: کارشناسان صندوق برای ارزیابی خسارت‌های احتمالی آماده هستند و در صورت نیاز، با هماهنگی بنیاد مسکن، مدیریت بحران استان و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان به مناطق آسیب‌دیده اعزام خواهند شد تا روند بررسی پرونده‌ها با سرعت پیگیری شود.



