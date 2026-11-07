به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، عصر امروز تیم استقلال تهران در ورزشگاه عدیر اهواز مقابل همنام خوزستانی خود قرار گرفت.

در این دیدار تیم استقلال خوزستان با تساوی ۲ بر ۲ تیم استقلال تهران را متوقف کرد. گل‌های این بازی توسط صالح حردانی (دقایق ۶۵ و ۱۰۲) برای استقلال تهران و سید مهدی موسوی (دقیقه ۸۸) و حمید بوحمدان (دقیقه ۹۵) برای استقلال خوزستان به ثمر رسید.

استقلال تهران با این نتیجه در رده پنجم و استقلال خوزستان در رده سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.