علی اصغر صفری رادگفت:

بر

اساس مصوبه ی ستاد مدیریت بحران استان لرستان و با توجه به پیش‌بینی احتمال بارش شدید باران و ضرورت افراهم کردن تمهیدات پیشگیرانه برای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان و مدیریت تردد‌های جاده‌ای، فعالیت آموزشی نوبت صبح و عصر همه ی مدارس شهرستان‌های الیگودرز، دورود،چگنی، ازنا و مناطق زاغه، پاپی و زز و ماهرو شهرستان الیگودرز فردا یکشنبه ۱۷ آبان غیرحضوری برگزار می‌شود.





سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان افزود:این