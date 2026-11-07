مدارس برخی شهرهای لرستان فردا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ غیر حضوری شد
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: در پی بارندگی و هشدار سیلاب، فردا یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ مدارس نوبت صبح و عصر چهار شهرستان و سه بخش استان لرستان غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ علی اصغر صفری رادگفت: بر اساس مصوبه ی ستاد مدیریت بحران استان لرستان و با توجه به پیشبینی احتمال بارش شدید باران و ضرورت افراهم کردن تمهیدات پیشگیرانه برای حفظ سلامت و ایمنی دانشآموزان و مدیریت ترددهای جادهای، فعالیت آموزشی نوبت صبح و عصر همه ی مدارس شهرستانهای الیگودرز، دورود،چگنی، ازنا و مناطق زاغه، پاپی و زز و ماهرو شهرستان الیگودرز فردا یکشنبه ۱۷ آبان غیرحضوری برگزار میشود.
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان افزود:این
تصمیم شامل همه ی مدارس شهری، روستایی و عشایری دولتی و غیردولتی، در محدودههای یادشده خواهد بود و بر این اساس، آموزش دانشآموزان از طریق بستر فضای مجازی و شبکه شاد دنبال میشود.
صفریراد با بیان اینکه وضعیت مدارس دیگر شهرهای استان به روال عادی برقرار است، بیان کرد:فعالیت دانشگاههای استان هم به صورت عادی و حضوری جریان خواهد داشت.