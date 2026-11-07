عضو هیئت مدیره انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: با توجه به مستندهای کارشناسی، قیمت گواهی اسقاط هر خودروی سواری از ۶۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اما برای اجرا باید به تأیید ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو برسد.

وحید خاقانی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره افزایش قیمت گواهی اسقاط خودرو‌های سواری، اظهار داشت: با توجه به اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر متناسب‌سازی قیمت گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده با قیمت بازار و کارخانه، باید هر سه ماه یک بار قیمت گواهی تغییر پیدا کند.

عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو‌های فرسوده کشور با بیان اینکه آخرین تغییر قیمت گواهی اسقاط خودروی سواری در اردیبهشت امسال صورت گرفته است، ادامه داد: در حال حاضر قیمت گواهی هر خودروی فرسوده ۶۰ میلیون تومان است که به هر خودروی فرسوده ۳ گواهی اسقاط اختصاص می‌یابد، یعنی هر خودروی فرسوده، معادل ۱۸۰ میلیون تومان ارزش دارد، اما این عدد حالا به روز شده است.

او اضافه کرد: بر اساس مستندهای کارشناسی و هزینه‌های فرایند اسقاط، نرخ جدید هر گواهی اسقاط خودروی سواری به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اما برای اعمال و اجرای آن ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو باید رقم اعلام شده را تأیید و در سامانه این ستاد اعمال کند.

به گفته خاقانی، قیمت گواهی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده هم از ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۳۶ میلیون تومان افزایش یافته است و برای هر موتورسیکلت، ۲ گواهی یعنی معادل ۷۲ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده، قیمت گواهی اسقاط خودرو‌های دیزل سنگین شامل کامیون (۶ تُن به بالا) را ۱۴۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: قیمت گواهی اسقاط خودروی کشنده، ۲۳۰ میلیون تومان تعیین شده است و قیمت گواهی اسقاط خودرو‌های دیزل سبک شامل کامیونت (۴ تُن به بالا) و مینی‌بوس، ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.