رئیس شورا‌های حل اختلاف استان قزوین از ارجاع نزدیک به ۲۹ هزار فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۴۰ درصد پرونده‌ها با تلاش اعضای شورا به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام حیدری، رئیس شورا‌های حل اختلاف استان قزوین، در تشریح آخرین وضعیت و دستاورد‌های شورا‌های حل اختلاف استان اظهار داشت: با تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ و تأسیس نهاد جدید «دادگاه صلح» در دستگاه قضایی، شورا‌های حل اختلاف بیش از پیش به فلسفه اصلی و ذاتی خود یعنی ترویج صلح، سازش و اصلاح ذات‌البین بازگشته‌اند و ماده ۱۴ قانون جدید نیز تصریح دارد که شورا منحصراً در امر صلح و سازش فعالیت می‌کند.

آمار ورودی و عملکرد ۶ ماهه نخست سال

حجت‌الاسلام حیدری با اشاره به آمار ارجاعات پرونده‌ها افزود: در ۶ ماهه نخست امسال، حدود ۲۸ هزار و ۸۰۰ فقره پرونده از طریق مراجع مختلف (شامل دادسرا، دادگاه صلح، دادگاه خانواده و شعب حقوقی) به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع شده است که از این میزان، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده (معادل ۴۰ درصد) با میانجی‌گری و تلاش همکاران به صلح و سازش انجامیده است.

وی در مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست سال گذشته به دلیل انباشت کارتابل‌ها، بیش از ۷۱ هزار پرونده به شورا ارجاع شده بود که ۳۶ هزار فقره (معادل ۵۱ درصد) منجر به سازش شد؛ کاهش آمار ارجاعات در سال جاری ناشی از ضوابط و سخت‌گیری‌های قانونی جدید برای ارجاع پرونده‌ها است.

نحوه ارجاع پرونده‌ها و جایگاه دادگاه‌های صلح

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان قزوین درباره سازوکار ارجاع پرونده‌ها تصریح کرد: ارجاع پرونده به شورا بر اساس مواد ۱۳ (مراجعه مستقیم و درخواست سازش طرفین)، ماده ۱۲ (ارجاع از دادگاه صلح با شرط رضایت کتبی طرفین) و ماده ۱۵ (با تشخیص مقام ارجاع و عدم مخالفت طرفین) صورت می‌گیرد. همچنین دادگاه‌های صلح (دارای شعب حقوقی و کیفری) در راستای هماهنگی بیشتر، در حال حاضر در یکی از طبقات ساختمان شورا‌های حل اختلاف استان مستقر هستند و به دعاوی مختلف مدنی، حقوقی و جرایم دارای جنبه خصوصی رسیدگی می‌کنند.

وی زمان استاندارد قانونی برای ماندن پرونده در شورا را دو ماه اعلام کرد، اما یادآور شد که عملاً پرونده‌ها در کمتر از یک ماه با سازش یا صدور تصمیم نهایی مختومه می‌شوند.

مهم‌ترین موانع صلح و سازش در پرونده‌ها

حجت‌الاسلام حیدری، عدم حضور شخص طرفین دعوا در جلسات را یکی از موانع اصلی عدم حصول سازش دانست و تأکید کرد: اگر طرفین دعوا یا وکلای آنها همکاری داشته باشند و شخصاً در جلسات شورا حضور پیدا کنند، درصد بسیار بالایی (نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد) از پرونده‌ها با توافق و سازش مختومه خواهد شد.

وی همچنین وجود برخی ذهنیت‌های منفی در میان برخی شهروندان و مقاومت معدودی از وکلا در برابر ارجاع پرونده به شورا را از دیگر موانع خارج از دستگاه قضا برشمرد.



