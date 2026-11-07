به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان اعلام کرد در صورت کمبود داوطلبان، خدمت سربازی هدفمند در دستور کار قرار گرفت. با این حال، دانش‌آموزان دبیرستانی علیه این چشم‌انداز تظاهرات کردند.

در آلمان، جوانان مخالف خدمت سربازی به معاینات پزشکی ارتش فراخوانده شده‌اند. خدمت سربازی اجباری همچنان یکی از گزینه‌های برلین باقی مانده است.

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان، در گفت‌و‌گو با روزنامه‌های گروه فونکه در ۷ نوامبر، در صورت عدم افزایش شمار نیروها، امکان فراخوان هدفمند را منتفی ندانست.

وزیر دفاع آلمان به طور رسمی بر داوطلبانه بودن خدمت تأکید کرده است.

به گفته او، ارتش اکنون حدود ۱۹۰ هزار عضو دارد که بالاترین رقم در ۱۳ سال گذشته است.

او افزود: اگر این روند ادامه یابد، هیچ مشکلی در جذب نیرو نخواهیم داشت، اما اگر این روند معکوس شود، دولت می‌تواند از پارلمان آلمان (بوندستاگ) بخواهد بر اساس نیاز‌های ارتش، خدمت سربازی اجباری را به تصویب برساند.

از اول ژانویه ۲۰۲۶، آلمانی‌هایی که به ۱۸ سالگی می‌رسند، پرسشنامه‌ای درباره وضعیت سلامت و علاقه‌شان به خدمت نظامی دریافت می‌کنند. پاسخ دادن برای مردان اجباری است و برای زنان نه.

تابستان گذشته، ارتش شروع به فراخواندن جوانانی که حتی از خدمت امتناع کرده بودند به معاینات پزشکی اجباری کرد.

به گفته وزارت دفاع، حدود ۴۷۰ نفر تا پایان ژوئیه فراخوان دریافت کرده بودند. تعمیم این معاینات برای اول ژوئیه ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است.

اما این اقدامات به ارتش آلمان امکان می‌دهد حتی پیش از اتخاذ تصمیم درباره بازگشت خدمت سربازی اجباری، نیرو‌های بالقوه را شناسایی کند؛ بنابراین اصلاحات، داوطلبانه بودن را به‌عنوان اصل حفظ می‌کند و در عین حال ابزار‌های فراتر رفتن از آن را آماده می‌سازد.

۱۹۰ هزار سربازی که بوریس پیستوریوس اعلام کرده، رقم مورد نظر نیست. برلین برای سال ۲۰۳۵ هدف ۲۵۵ تا ۲۷۰ هزار نظامی فعال را تعیین کرده که دست‌کم ۲۰۰ هزار نیروی ذخیره نیز به آنها افزوده می‌شود. با وجود اعلام‌های خوش‌بینانه وزیر، شکاف همچنان قابل‌توجه است.

این سیاست با مخالفت آشکار روبه‌رو شده است. در ۲۵ سپتامبر، دانش‌آموزان دبیرستانی در چندین شهر آلمان علیه بازگشت احتمالی خدمت اجباری و تقویت ارتش تظاهرات کردند.

وزیر دفاع آلمان نگرانی آنها را می‌پذیرد، اما به ضرورت داشتن نیرو‌هایی برای بازداشتن دشمن تاکید می‌کند.