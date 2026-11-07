به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام فرمانداری‌های باغملک و صیدون تمامی مدارس و دانشگاه‌های در این دو شهرستان به علت تداوم بارش‌ها و هشدار قرمز هواشناسی در دو نوبت صبح فردا یک شنبه هفدهم آبان غیر حضوری شد.

بر این اساس فعالیت آموزشی در مدارس شهرستان‌های باغملک و صیدون فردا هفدهم آبان در بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.

همچنین مدارس شهرستان ایذه فردا در نوبت صبح فردا به صورت مجازی خواهد بود.