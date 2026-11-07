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مدارس و دانشگاههای باغملک و صیدون در استان خوزستان فردا هفدهم آبان مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام فرمانداریهای باغملک و صیدون تمامی مدارس و دانشگاههای در این دو شهرستان به علت تداوم بارشها و هشدار قرمز هواشناسی در دو نوبت صبح فردا یک شنبه هفدهم آبان غیر حضوری شد.
بر این اساس فعالیت آموزشی در مدارس شهرستانهای باغملک و صیدون فردا هفدهم آبان در بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.
همچنین مدارس شهرستان ایذه فردا در نوبت صبح فردا به صورت مجازی خواهد بود.