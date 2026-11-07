نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی ساحلی ایران با شکست حریف یونانی در دیدار رده‌بندی بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، موفق به کسب مدال برنز شد.

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به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا جلیلیان در وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی ساحلی در نخستین مبارزه خود به مصاف کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان رفت و با نتیجه چهار بر دو مغلوب حریف خود شد. در دومین مبارزه مقابل نماینده پورتوریکو با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.

در سومین دیدار برابر فرانچسکو موفا از ایتالیا قرار گرفت، با نتیجه پنج بر صفر حریف خود را ضربه فنی کرد و راهی نیمه‌نهایی شد.

جلیلیان در نیمه نهایی به مصاف ماگت دیوپ از سنگال رفت، چهار بر دو نتیجه را واگذار و راهی رده‌بندی شد. در این مرحله با نتیجه چهار بر دو مقابل کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان پیروز و مدال برنز را کسب کرد.