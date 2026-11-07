نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی، گفت: تسهیل مقررات و فرآیند‌های مربوط به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است.

تسهیل مقررات و فرآیند‌های مربوط به رفع تعهد ارزی ضروری است

تسهیل مقررات و فرآیند‌های مربوط به رفع تعهد ارزی ضروری است

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ابراهیم رضایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، سه مطالبه اصلی فعالان اقتصادی استان را مطرح و با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: تسهیل مقررات و فرآیند‌های مربوط به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، از جمله مطالبات صادرکنندگان است.

وی افزود: یکی دیگر از مسائل استان، نحوه تخصیص و هدایت منابع بانکی است. انتظار داریم منابعی که در استان بوشهر جذب می‌شود، تا حد امکان در خود استان باقی بماند و در اولویت به بخش تولید اختصاص پیدا کند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی استان بوشهر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از محصولات مورد نیاز کشور در نیمه دوم سال از طریق ظرفیت‌های تولیدی این استان تأمین می‌شود و این بخش برای ادامه فعالیت به منابع مالی و سرمایه در گردش نیاز دارد.

رضایی تأکید کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که منابع حاصل از سپرده‌های مردم استان، علاوه بر ماندگاری در بوشهر، در مسیر حمایت از تولید و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی همین استان به کار گرفته شود.