چهار برنز جهانی بر گردن کوراشکاران خراسان شمالی
چهار برنز جهانی بر گردن کوراشکاران خراسان شمالی؛ شاگردان علیاکبری در قزاقستان خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، تیم ملی کوراش مردان ایران با هدایت الیاس علیاکبری، سرمربی خراسان شمالی، در رقابتهای جهانی قزاقستان به میدان رفته است؛ تیمی که ۶ نماینده از خراسان شمالی را در ترکیب خود دارد.
در جریان رقابتهای روز شنبه ۱۶ آبانماه چهار کوراشکار استان موفق به کسب مدال برنز شدند.
ابوالفضل آشفته در وزن ۶۰- کیلوگرم ، حمید چادرنشین در وزن ۶۶- کیلوگرم ، سهراب رخشان در وزن ۷۳- کیلوگرم ، رضا احمدزاده در وزن ۸۱- کیلوگرم چهار جودوکار برنزی خراسان شمالی در این دوره از رقابت ها هستند.
همچنین ابراهیم براتزاده در وزن ۹۰- و محمدرضا وحدانی در وزن ۱۲۰+ کیلوگرم، فردا برای کسب مدال به مصاف حریفان خود میروند .