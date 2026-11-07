به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تیم ملی کوراش مردان ایران با هدایت الیاس علی‌اکبری، سرمربی خراسان شمالی، در رقابت‌های جهانی قزاقستان به میدان رفته است؛ تیمی که ۶ نماینده از خراسان شمالی را در ترکیب خود دارد.

در جریان رقابت‌های روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه چهار کوراش‌کار استان موفق به کسب مدال برنز شدند.

ابوالفضل آشفته در وزن ۶۰- کیلوگرم ، حمید چادرنشین در وزن ۶۶- کیلوگرم ، سهراب رخشان در وزن ۷۳- کیلوگرم ، رضا احمدزاده در وزن ۸۱- کیلوگرم چهار جودوکار برنزی خراسان شمالی در این دوره از رقابت ها هستند.

همچنین ابراهیم برات‌زاده در وزن ۹۰- و محمدرضا وحدانی در وزن ۱۲۰+ کیلوگرم، فردا برای کسب مدال به مصاف حریفان خود می‌روند .