به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد گفت: ۴۱ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی مهاباد امسال با اعتبار بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان روکش آسفالت شده و عملیات خط‌کشی، نصب علائم و اصلاح نقاط پرخطر همچنان در دستور کار راهداری است. رحمت نویدی‌نیا افزود: این عملیات محور‌های مهاباد - میاندوآب، کمربندی دارلک، مسیر برهان و محور مهاباد - سردشت را شامل می‌شود. وی افزود: همچنین، برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار در بخش اجرای گاردریل هزینه شده است. نویدی نیا اضافه کرد: اجرای نیوجرسی در محور مهاباد - میاندوآب نیز در دستور کار است که تاکنون بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است. اگرچه اصلاح برخی نقاط حادثه‌خیز، بخشی از اقدامات صورت گرفته برای ایمن‌سازی راه‌های مهاباد است؛ اما در محور مهاباد ـ بوکان، معروف به جاده برهان، تداوم تصادفات مرگبار و تکمیل‌نشدن برخی طرح‌های ایمنی، همچنان مطالبه جدی رانندگان و مردم منطقه است.