اتحادیه جهانی کشتی ضمن تمجید از عملکرد طوفانی و خیره‌کننده امیرحسین زارع، ملی‌پوش سنگین‌وزن کشورمان در رقابت‌های جهانی در آستانه او را ستاره بی‌چون‌وچرای مسابقات این دوره معرفی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی کشتی (UWW) با انتشار گزارشی ویژه، به تمجید از عملکرد طوفانی و خیره‌کننده‌ امیرحسین زارع، ملی‌پوش پرآوازه سنگین‌وزن کشورمان در رقابت‌های جهانی بزرگسالان در آستانه پرداخت و او را ستاره بی‌چون‌وچرای مسابقات و دارنده «عملکرد برتر (Top Performance)» این دوره معرفی کرد.



اتحادیه جهانی کشتی در بازتاب اقتدار مجدد امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های جهانی، با اشاره به آمار خیره‌کننده‌ی این دلاور کشورمان نوشت: زارع با ثبت ۴ پیروزی قاطع با امتیاز عالی (Technical Superiority)، به ثمر رساندن ۴۲ امتیاز و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز، چهارمین مدال طلای جهانی خود را به دست آورد تا همچنان پس از المپیک پاریس مقتدرانه بر سکوی نخست جهان تکیه بزند.

در گزارش UWW آمده است که این دلاور کشتی آزاد کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی با پرتاب ۴ امتیازی تماشایی و افزودن خاک و فنون خاک، وایت هندریکسون از آمریکا را ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و همین روند ویرانگر را در دیدار فینال نیز مقابل عبدالله کوربانوف از روسیه با پیروزی ۱۱ بر صفر در کمتر از دو دقیقه تکرار کرد تا با پنج خروج از تشک در تایم نخست و اجرای فنی و بی‌نقص، بار دیگر عظمت کشتی ایران را به رخ جهانیان بکشد.