به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به تداوم بارش‌ها در شهر‌های مختلف خوزستان گفت: در ۴۸ گذشته للر در شهرستان اندیکا با ثبت بارش ۱۵۰ میلی متر پر بارش‌ترین نقطه استان بوده است.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه در این مدت مازو در شهرستان اندیمشک با ۱۱۵، هفت شهیدان در شهرستان مسجدسلیمان با ۸۰ و شهیون در شهرستان دزفول با ۷۰ میلی متر از دیگر نقاط پربارش استان خوزستان بوده است، ادامه داد: سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان خوزستان فعال خواهد بود.