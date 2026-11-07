به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نمایندگان سوارکاری خراسان شمالی در هفته ششم مسابقات کورس پاییزه آق‌قلا، طی روز‌های ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه خوش درخشیدند و افتخارآفرینی کردند.

بر این اساس ، اسب پناه ترکان به چابکسواری شهرام بهادری ، اسب گل‌بانو کلاته به چابکسواری میکائیل پیلتن و اسب صیاد آریادشت؛ به مربیگری جواد قربانی هر سه به مقام‌های قهرمانی دست یافتند .

اسب ترنادو گرمابی به چابکسواری میکائیل پیلتن و اسب بال‌بای به چابکسواری سهراب دهش

هر دو به مقام‌های نایب‌قهرمانی رقابت ها دست یافتند .

همچنین اسب شاهین بصیر به چابکسواری سهراب دهش و اسب سهند آراد به چابکسواری محمدرضا نوری حائز مقام‌های سوم رقابت ها شدند .