به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جواد بلندی با اعلام این خبر گفت: شهروندان برای اطمینان از سلامت کارت سوخت شخصی خود، حتماً آن را در جایگاه‌های عرضه سوخت صحت‌سنجی کنید؛ در صورت بروز خرابی یا مشکلات نرم‌افزاری نیز بلافاصله به نواحی شرکت پخش مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان با اشاره به راه‌اندازی تجهیزات جدید برای تسریع در روند صدور کارت سوخت افزود: در حال حاضر دو دستگاه چاپ کارت سوخت آنی در ناحیه مرکزی استان (با ظرفیت روزانه ۱۲۰ کارت) و همچنین در نواحی ابهر و قیدار (هرکدام با ظرفیت روزانه ۵۰ کارت) فعال شده است.

وی در تشریح نحوه ثبت‌نام و دریافت کارت سوخت گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی FCS.NIOPDC.ir یا اپلیکیشن «سوخت من»، درخواست خود را ثبت کرده و پس از تعیین محل مراجعه، کارت سوخت خود را ظرف مدت یک تا دو روز کاری به‌صورت حضوری دریافت کنند.