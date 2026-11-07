افزایش اعتبار کالابرگ، میزان تأثیرگذاری این طرح بر سبد معیشت خانوار‌ها و ضرورت هدفمند کردن حمایت‌های دولتی از اقشار کم‌درآمد، از جمله موضوعاتی است که در گفت‌و‌گو با شهروندان قمی مورد پرسش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،با افزایش هزینه‌های زندگی و فشار‌های اقتصادی بر خانوارها، نحوه توزیع حمایت‌های معیشتی دولت از جمله موضوعات مهم در افکار عمومی است؛ موضوعی که طرح کالابرگ الکترونیکی را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده است.

در همین زمینه، شهروندان درباره میزان تأثیر افزایش اعتبار کالابرگ بر بهبود معیشت خانوار‌ها و اینکه این شیوه حمایتی تا چه اندازه توانسته نیاز‌های روزمره مردم را پوشش دهد، دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌کنند.

یکی از پرسش‌های اصلی در این زمینه، فراگیر بودن طرح کالابرگ یا اختصاص آن به دهک‌های پایین درآمدی است؛ اینکه آیا همه مردم باید مشمول این حمایت باشند یا دولت با تمرکز بر اقشار کم‌درآمد می‌تواند منابع خود را هدفمندتر و اثربخش‌تر هزینه کند؟

از سوی دیگر، تعیین سقف درآمدی برای برخورداری از کالابرگ و شناسایی دقیق خانوار‌های نیازمند نیز از موضوعات مورد بحث است. برخی معتقدند میزان درآمد ماهانه به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص وضعیت اقتصادی افراد باشد و شاخص‌هایی مانند تعداد املاک و زمین، سفر‌های خارجی و میزان خرید و نگهداری طلا و ارز نیز باید در ارزیابی توان مالی خانوار‌ها مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می‌رسد آنچه در اجرای سیاست‌های حمایتی اهمیت دارد، علاوه بر تأمین اعتبار کافی، شناسایی درست جامعه هدف و توزیع عادلانه منابع با هدف حمایت مؤثرتر از قدرت خرید خانوارهاست؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط معیشتی مردم است.