روابط عمومی اداره کل راهداری کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست به دلیل خطرات احتمالی همزمان با فعالیت سامانه بارشی، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی و تداوم بارش باران در برخی مناطق استان و احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی و بروز مشکلات جاده‌ای، از هموطنان عزیز درخواست می‌شود تا حد امکان از انجام سفرها و ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

از رانندگان محترم تقاضا می‌شود در صورت ضرورت سفر، با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه به توصیه‌های ایمنی، در محورهای مواصلاتی تردد کنند.

همچنین در صورت مشاهده هرگونه عارضه، انسداد یا مشکل جاده‌ای، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.