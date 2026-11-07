با افزایش سهمیه سوم کارت‌های سوخت در آذربایجان غربی، سوخت گیری تسهیل و از قاچاق سوخت جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، طرح افزایش سهمیه سوم کارت‌های سوخت در آذربایجان غربی با هدف مدیریت مصرف و تسهیل سوخت گیری درحال اجراست.

در اجرای این طرح ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به سهمیه کارت‌های سوخت شخصی اضافه شد. اما برای رانندگانی که به دلیل نوع فعالیت شغلی، مسافت‌های طولانی یا تردد روزانه، بیشتر به بنزین نیاز دارند، سهمیه جدید به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است.

با توجه به جمع آوری کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها، سوخت گیری چالش این روز‌های مسافران و رانندگان عبوری هم هست. هر لیتر بنزین بخشی از منابع انرژی کشور است اگر هر یک از ما بخشی از مصرف خود را مدیریت کنیم می‌توانیم سهم بزرگی در تامین پایدار انرژی کشور داشته باشیم.