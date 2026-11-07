در نشست مشترک سازمان اوقاف، شرکت سرمایه‌گذاری و قرارگاه خاتم‌الانبیا، توافقات اولیه برای پشتیبانی از اجرای این طرح انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسه بررسی سرمایه‌گذاری طرح‌های کلان انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین و شهرک گردشگری قائم (عج) با حضور نمایندگان اوقاف، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) برگزار شد و طرفین بر سر تأمین کامل منابع مالی، تجهیزات و ورق‌های فولادی لوله‌های این پروژه به توافقات اولیه دست یافتند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، در تشریح نتایج نشست تخصصی معاونت بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف با هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) اعلام کرد: در این نشست ابعاد مختلف تأمین مالی و اجرای طرح‌های زیربنایی استان، به ویژه پروژه حیاتی انتقال آب از سد طالقان و توسعه شهرک گردشگری قائم (عج) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه توافقات اولیه مطلوبی میان ارکان مختلف اجرایی و سرمایه‌گذاری حاصل شده است، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین یکجای منابع مالی مورد نیاز پروژه انتقال آب، از جمله تأمین ورق فولادی خط لوله، تجهیزات وابسته و تکمیل تصفیه‌خانه انجام گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن این توافقات طی روزهای آتی، گام بلندی در جهت رفع دغدغه‌های آبی استان برداشته شده و خبرهای خوشی در آینده‌ای نزدیک به مردم شریف قزوین تقدیم شود.