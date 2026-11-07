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سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، از بررسی راهکارهای تسریع در اجرای طرح های مشترک حملونقل و انرژی در دیدار سهساعته سرلشکر رضایی و ولادیمیر پوتین خبر داد و گفت: تکمیل راهآهن رشت ـ آستارا، کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب و پروژه انتقال گاز روسیه به ایران از محورهای مهم این گفتوگوها بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در یک گفتگوی تلویزیونی خاطر نشان کرد: در جریان نشست ۳ ساعته، صمیمانه میان سرلشکر رضایی و ولادیمیر پوتین، طرفین در فضایی کاملاً همگرایانه به بررسی آخرین وضعیت همکاریهای کلان و راهبردی دو کشور پرداختند.
در این دیدار، تصمیمات مهم جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسریع در ساخت خطآهن رشت-آستارا و تکمیل کریدور بینالمللی شمال-جنوب تشریح شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ابعاد عملیاتی ابرپروژه راهبردی انتقال گاز فدراسیون روسیه به جمهوری اسلامی ایران و سایر حوزههای همکاری متقابل مورد بازخوانی و همفکری دقیق قرار گرفت که نشاندهنده انطباق کامل مواضع تهران و مسکو در تعمیق مناسبات دوجانبه و منطقهای است
تجربه نقض توافقات عمان، ژنو و اسلامآباد برای پوتین تشریح شد
سفیر کشورمان در مسکو افزود: در جریان گفتگوی راهبردی با رئیسجمهور روسیه، مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران پیرامون بدعهدیهای مکرر آمریکا و بیاثری مذاکرات مستقیم بدون اخذ تضمینهای واقعی تشریح شد.
به گفته وی، سرلشکر رضایی با اشاره به محتوای نامه «ونس» و تبیین پاسخ ایران، تصریح کرد که صرفِ مذاکره هرگز پایهگذار پایان جنگ نخواهد بود؛ چرا که تجربه تاریخی اثبات کرده واشنگتن همواره از فرایند گفتوگو بهعنوان ابزار تهاجم و نقض عهد استفاده کرده است.
جلالی اظهار داشت: بر اساس این تبیین تاریخی، ایران در چندین مرحله از جمله پس از نامه ترامپ به امام شهید و گفتوگوها در عمان، مذاکرات ژنو پس از جنگ ۱۲ روزه، و توافقات بیانیه اسلامآباد در میانه مسیر دیپلماسی مورد حمله متجاوزان قرار گرفت.
وی افزود که همچنین آمریکاییها با دور زدن توافق خط عبور در تنگه هرمز و عمان، بدعهدی خود را به اثبات رساندند. از این رو، شرط اساسی هرگونه اقدام دیپلماتیک، پذیرش کامل و بیقیدوشرط «هفت شرط راهبردی جمهوری اسلامی ایران» از سوی آمریکا اعلام شد.
روسیه رفتار تبعیضآمیز آژانس را محکوم کرد
سفیر ایران در روسیه ادامه داد: در جریان گفتوگوهای راهبردی، منطق قاطع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بیاثری مذاکرهِ صرف و لزوم اجرای شروط راهبردیبا توجه به تجربه سه بار نقض تعهد و دو بار تهاجم نظامی مستندمورد پذیرش و درک طرف روسی قرار گرفت.
وی گفت: در محور هستهای، فدراسیون روسیه رفتار تبعیضآمیز و خارج از قواعد آژانس در قبال ایران را قبول دارد؛ چنانکه مقامات ارشد روس بارها به پایبندی کامل ایران اشاره کرده و تهاجم به تأسیسات هستهای کشور را محکوم ساختهاند.
جلالی که با برنامه تلویزیونی به وقت ایران شبکه خبر گفتوگو میکرد، اظهار داشت: در خصوص احتمال خروج ایران از NPT، قدرتهای بزرگ به دلیل اتکای بخشی از نفوذ خود به ساختار سازمانهای بینالمللی، ملاحظات و احتیاطهای خاص خود را در گفتوگوها مطرح میکنند.
همکاریهای نظامی ایران و روسیه ادامه دارد
سفیر ایران در مسکو در ادامه گفت:ایران و روسیه دارای همکاریهای نظامی طولانیمدت و قراردادهای مشخص دفاعی هستند و حوزه امنیت همواره بخش محوری گفتوگوهای دو طرف را تشکیل میدهد.
وی افزود: دو کشور به دلیل برخورداری از تهدیدها، چالشها و فرصتهای منطقهای و فرامنطقهای مشترک، مواجهه همافزا با رفتارهای تهدیدآمیز را ضرورتی استراتژیک دانسته و رایزنی در خصوص تعمیق همکاریهای نظامی-دفاعی را در عالیترین سطوح مدیریتی دنبال میکنند.