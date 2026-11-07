

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان، امیرعلی دومیرکلایی، نماینده شایسته کشورمان در وزن ۶۰ کیلوگرم، با صعود به دیدار نهایی، مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد.

دومیرکلایی پس از راهیابی به مرحله نهایی، برای کسب نشان طلا به مصاف ویلفردو رودریگز گونزالز، نماینده ونزوئلا، رفت و در پایان این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب حریف خود شد تا بر سکوی دوم بازی‌های المپیک جوانان بایستد.

در این وزن، نماینده ونزوئلا به مدال طلا دست یافت و داویت مدزواشویلی از گرجستان نیز با پیروزی ۴ بر یک مقابل باباکار امبایه از سنگال، مدال برنز را کسب کرد.

‏نماینده کشتی ساحلی ایران پیش از دیدار پایانی مقابل حریفانی از پرتغال، ویتنام، اردن و گرجستان به برتری رسیده بود.