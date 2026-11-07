به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سامانه بارشی که فعالیت خودش رو از چند روز پیش با بارش‌های پراکنده در نقاط کوهستانی آغاز کرد، از روز گذشته، با گسترش دامنه فعالیت، همه استان قم رو در بر گرفته است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی، جنوب استان سهم بیشتری از بارش‌ها داشته به طوری که روستای وِسف شهرستان کهک با بیش از ۷۳ میلیمتر بارش، در بیشتر ساعات پیشتاز بود.

بارش‌ها در روستا‌ها و شهر‌های تابعه استان باعث افزایش سطح آب رودخانه‌ها شده به طوری که برای این مناطق از جمله، شهر سلفچگان و روستا‌های بالادست شهرستان کهک، هشدار وقوع سیلاب و خودداری از توقف خودرو‌ها در حاشیه رودخانه‌ها صادر شده است.

در شهر قم هم شاهد آبگرفتگی برخی معابر هستیم.

بلوار شهید سلیمانی و زیرگذر الغدیر از جمله این معابره که به دلیل تجمع حجم زیاد آب، به صورت موقت مسدود شده است.

هواشناسی همچنین با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است. این شرایط تا فردا ادامه دارد.