به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ریشه مشکلات سرویس دهی اتوبوس‌های خط واحد یزد افزایش قیمت لاستیک و روغن و دیگر ملزومات مورد نیاز اتوبوس ها است، این مشکلات موجب شده رانندگان بخش خصوصی اتوبوس رانی دست از کار بکشند.



شهرداری یزد هم اگر چه اعلام کرده تمهیدات لازم را برای جبران آن اندیشیده و مشکل تا حدودی برطرف شده، اما مشاهدات ما نشان می‌دهد برخی ایستگاه‌ها از چرخه خدمات رسانی حذف شده‌اند و برخی ایستگاه‌ها نیز اتوبوس‌ها با تاخیر بیشتری خدمات رسانی میکنند.



با این حال مردم هم چنان با مشکلاتی مواجه هستند که لازم است برای حل آن چاره اندیشی شود.

