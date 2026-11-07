

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوزجان بیزاتی در نشست خبری پس از تساوی مقابل استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال درباره اخراج یاسر آسانی، اظهار داشت: می‌خواهیم بدون حاشیه به کارمان ادامه دهیم ولی اجازه نمی‌دهند. از ابتدا دنبال تخریب آسانی بودند و از آغاز بازی داور خط کاری کردی که تمرکز بازیکن بهم بخورد و اخراج شود.

وی ادامه داد: ما قدرت جنگیدن با داور و ۹ نفره بازی کردن را نداشتیم؛ ما تیمی هستیم که ۹ نفره هم نمی‌بازد. ۳ روز پیش بازی سنگینی داشتیم، اما دست از تلاش بر نمی‌داریم.



مربی استقلال تهران گفت: فکر می‌کنم وقتی مشکلی در زمین پیش می‌آید، باید از حق خود دفاع کنیم و فدراسیون هم باید عملکرد داور را بررسی کند.