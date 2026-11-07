استاندار بوشهر گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده استان بوشهر، تناسب لازم میان سهم استان در تولید، صادرات و ارزآوری کشور با میزان بهره‌مندی آن از منابع و تسهیلات بانکی وجود ندارد که لازم است این سهم افزایش یابد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: استان بوشهر به دلیل موقعیت راهبردی در خلیج فارس، برخورداری از طولانی‌ترین نوار ساحلی با خلیج همیشه فارس، ظرفیت‌های بندری و تجاری و همجواری با کشور‌های حوزه خلیج فارس، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

استاندار بوشهر ادامه داد: این استان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی دارد و بخش مهمی از تولید و صادرات انرژی کشور از ظرفیت‌های مستقر در این منطقه تأمین می‌شود.

زارع تصریح کرد: وجود ۲۴ واحد پتروشیمی بزرگ و در مجموع ۶۰ واحد بزرگ، متوسط و کوچک در این بخش، ۱۱ بندر تجاری و ظرفیت‌های گسترده صنایع وابسته به انرژی، بیانگر اهمیت راهبردی بوشهر در اقتصاد کشور است.

وی اضافه کرد: در کنار این ظرفیت‌ها، کشاورزی، تولید خرما و گوجه‌فرنگی خارج از فصل، شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری دریایی، صنایع کشتی‌سازی و تعمیر شناور و خدمات بندری و لجستیکی، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و اشتغال استان فراهم کرده‌اند.

زارع ابراز داشت: با وجود این ظرفیت‌های گسترده، معتقدیم تناسب لازم میان سهم استان در تولید، صادرات و ارزآوری کشور با میزان بهره‌مندی آن از منابع و تسهیلات بانکی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود با دستور دکتر همتی، همکاران بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های اعتباری و ارزی، جایگاه ویژه استان بوشهر را بیشتر از گذشته مورد عنایت قرار دهند و متناسب با نقش آن در اقتصاد ملی مورد توجه خاص قرار دهند.

استاندار بوشهر با بیان مطالبات استان گفت: افزایش سهم استان از منابع و تسهیلات بانکی متناسب با سهم آن در تولید ناخالص داخلی، صادرات، تأمین انرژی و فعالیت‌های اقتصادی کشور و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی، کشاورزی و شیلات و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی از مهم‌ترین مطالبات استان است.

زارع افزود: تسهیل مقررات ارزی و رفع موانع صادرات از طریق بازنگری در فرآیند‌های رفع تعهد ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی و صادرکنندگان نیز از دیگر مطالبات مهم استان به‌شمار می‌رود.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی، اظهار کرد: این مهم با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر در استان مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر بیان کرد: حمایت از اقتصاد دریامحور و بخش‌های کشاورزی و شیلات از طریق تأمین مالی زیرساخت‌های بندری، لجستیکی، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی، آبزی‌پروری و توسعه تجارت دریایی و همچنین تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی، اعتبارسنجی و تأمین مالی زنجیره تولید نیز از دیگر اولویت‌های استان است.

زارع تصریح کرد: امروز رئیس کل بانک مرکزی، به درستی تاکید کرد که "توسعه صنایع پایین‌دستی، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده و اشتغال پایدار در استان بوشهر است". در این راستا، درخواست می‌کنم با دستور جناب‌عالی، کارگروهی مشترک به‌منظور بررسی و پیگیری مسائل و موانع بانکی، اعتباری و ارزی فعالان اقتصادی استان، با حضور معاونان و نمایندگان بانک مرکزی، استانداری، اداره کل اقتصادی و دارایی و شبکه بانکی و اتاق بازرگانی استان تشکیل شود.

استاندار بوشهر اضافه کرد: همچنین پیش‌بینی بسته اعتباری ویژه استان با اولویت تولید، صادرات، اقتصاد دریامحور و بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد درخواست استان است.