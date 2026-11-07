مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت:۳۰۰ نفر از نیرو‌های متخصص، مجرب و کارآمد اداره کل در قالب ۳۵ اکیپ شبانه‌روزی برای عملیات راهداری در شرایط بحرانی آب و هوایی در آماده باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی گفت: به منظور مقابله با پدیده‌های جوی و جلوگیری از انسداد محور‌های اصلی، برنامه ریزی برای استقرار ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین از جمله گریدر، بلدوزر، بیل مکانیکی و خودرو‌های برف‌روب و یخ‌شکن در نقاط حساس و مستعد سیلاب و راهدارخانه‌های کوهستانی جهت انجام عملیات شن و نمک پاشی و برفروبی با توجه به سرمای اعلام شده، انجام گرفته است.

به گفته وی، ۶ هزارتن نمک و شن نیز در انبار‌ها و سوله‌های راهدارخانه‌ها جهت استفاده در مسیر‌های پرتردد تامین و ذخیره سازی شده است.

مصدقی افزود: در حال حاضر بارش باران درشهرستان‌های بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و گرگان شروع شده و تا اواسط هفته آینده ادامه دارد و احتیاط در رانندگی نیز با وجود لغزندگی جاده‌ها تاکید می‌شود.

عضو ستاد مدیریت بحران گلستان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که حتی در شدیدترین شرایط جوی، ارتباطات جاده‌ای قطع نشود و دسترسی‌های ترافیکی لازم برای مردم برقرار باشد.

مصدقی یادآورشد: اداره مدیریت راه‌های استان با شماره تماس گویای ۱۴۱ در طول شبانه روز در خدمت کاربران جاده‌ای برای اعلام وضعیت راههاست و پایش و رصد وضعیت راه‌ها و پل‌ها به طور مستمر در این شرایط توسط گشت‌های راهداری و دوربین‌های نظارت تصویری صورت می‌گیرد.