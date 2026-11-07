به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان و استفاده از روش‌های متنوع عرضه ارز تأکید کرد.

گودرزی با بیان اینکه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز صادراتی ایجاد کرده است، گفت: امکان انجام معاملات مستقیم و فروش اسکناس با نرخ نزدیک به بازار فراهم شده و صادرکنندگان می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای ایفای تعهدات ارزی خود استفاده کنند.

وی خواستار استفاده حداکثری فعالان اقتصادی از فرصت‌های ایجادشده شد و تأکید کرد که تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی نمی‌تواند جایگزین تعیین تکلیف این تعهدات شود.

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، از آمادگی بانک مرکزی برای بررسی موارد و برگزاری جلسات تخصصی با نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد هدف این مجموعه، کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود است.